Производитель жестких дисков Western Digital ведет переговоры о слиянии с японской Kioxia -- источник
Новости
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
НЬЮ-ЙОРК/ТОКИО (Рейтер) - Производитель компьютерной электроники Western Digital ведет переговоры о возможном слиянии с японским производителем микросхем и партнером Kioxia, сообщил источник, знакомый с этим вопросом. В результате сделки на сумму $20 миллиардов может возникнуть гигант в сфере флеш-памяти, который будет конкурировать с Samsung Electronics.
Компании могут прийти к соглашению уже в середине сентября, и объединенной фирмой будет руководить генеральный директор Western Digital Дэвид Гекелер, сообщил источник, пожелавший остаться неназванным для обсуждения конфиденциальных вопросов.
Первой о переговорах в среду сообщила The Wall Street Journal. Kioxia Holdings Corp и Western Digital сообщили Рейтер, что не комментируют слухи о слияниях.
"Для Kioxia как частной компании, мы считаем, что $20 миллиардов или более обеспечат солидную прибыль", - сказал Уильям Кервин из Morningstar.
Если Kioxia не сможет заключить сделку с Western Digital, для нее по-прежнему существует возможность IPO, сказал источник Рейтер. Финансовый журнал Diamond в июне сообщил, что Kioxia планирует провести IPO уже в сентябре.
Kioxia подтвердила в сообщении Рейтер в четверг, что рассматривает подходящие сроки для IPO.
Акции Western Digital закрылись ростом на 7,8% в среду, что подняло рыночную капитализацию компании выше $20 миллиардов.
(Ева Мэтьюз в Бангалоре, Кристал Ху в Нью-Йорке и Макико Ямадзаки в Токио при участии Бренды Го в Шанхае. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Марина Боброва)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html