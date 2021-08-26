Производитель жестких дисков Western Digital ведет переговоры о слиянии с японской Kioxia -- источник

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The logo of Western Digital Corporation is displayed at the company
The logo of Western Digital Corporation is displayed at the company's headquarters in Tokyo, Japan, May 27, 2019. REUTERS/Yoshiyasu Shida

НЬЮ-ЙОРК/ТОКИО (Рейтер) - Производитель компьютерной электроники Western Digital ведет переговоры о возможном слиянии с японским производителем микросхем и партнером Kioxia, сообщил источник, знакомый с этим вопросом. В результате сделки на сумму $20 миллиардов может возникнуть гигант в сфере флеш-памяти, который будет конкурировать с Samsung Electronics.

Компании могут прийти к соглашению уже в середине сентября, и объединенной фирмой будет руководить генеральный директор Western Digital Дэвид Гекелер, сообщил источник, пожелавший остаться неназванным для обсуждения конфиденциальных вопросов.

Первой о переговорах в среду сообщила The Wall Street Journal. Kioxia Holdings Corp и Western Digital сообщили Рейтер, что не комментируют слухи о слияниях.

"Для Kioxia как частной компании, мы считаем, что $20 миллиардов или более обеспечат солидную прибыль", - сказал Уильям Кервин из Morningstar.

Если Kioxia не сможет заключить сделку с Western Digital, для нее по-прежнему существует возможность IPO, сказал источник Рейтер. Финансовый журнал Diamond в июне сообщил, что Kioxia планирует провести IPO уже в сентябре.

Kioxia подтвердила в сообщении Рейтер в четверг, что рассматривает подходящие сроки для IPO.

Акции Western Digital закрылись ростом на 7,8% в среду, что подняло рыночную капитализацию компании выше $20 миллиардов.

(Ева Мэтьюз в Бангалоре, Кристал Ху в Нью-Йорке и Макико Ямадзаки в Токио при участии Бренды Го в Шанхае. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Марина Боброва)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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