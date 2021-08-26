ОПРОС РЕЙТЕР-Мировые фондовые индексы ждет коррекция на фоне завершения ралли

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БАНГАЛОР (Рейтер) - Ралли на мировых фондовых рынках почти закончилось, любой дальнейший рост будет ограничен, и к концу года, скорее всего, произойдет коррекция, показал опрос аналитиков Рейтер.

Мировые фондовые индексы восстановились более чем на 90% по сравнению с минимумами, достигнутыми во время первой волны пандемии коронавируса, согласно индексу MSCI ACWI, который отслеживает акции в 50 странах.

Однако ралли начинает замедляться.

Фондовые рынки, вероятно, будут подвержены волатильности в ближайшие месяцы из-за распространения дельта-штамма коронавируса и вероятных планов Федеральной резервной системы США о сворачивании стимулов.

"Катализатор в виде сильного сезона отчетности теперь позади, поэтому на акции распространяется часть макроэкономического негатива", - сказал Эммануэль Кау из Barclays.

"Однако в среднесрочной перспективе, по нашему мнению, устойчивый рост экономики/прибыли и избыточная ликвидность, скорее всего, останутся доминирующими драйверами рынка. Это должно продолжить поддерживать менталитет "выкупать падение", хотя инвесторы могут пока оставаться в режиме ожидания, учитывая отсутствие существенной коррекции за последние 12 месяцев".

На прошлой неделе мировые фондовые индексы зафиксировали максимальное падение с июня, но отыграли почти все эти потери.

Тем не менее почти две трети аналитиков, ответивших на дополнительный вопрос, - 66 из 107 - считают вероятной коррекцию на мировых фондовых рынках к концу года. Остальные сказали, что это маловероятно.

СТИМУЛЫ НЕ НАВСЕГДА

Почти все из 17 фондовых индексов, включенных в опрос, сохранят достигнутый в этом году двузначный рост, согласно среднему прогнозу более 250 аналитиков, опрошенных 11-24 августа.

Согласно опросу, все индексы, кроме двух, будут торговаться на текущих уровнях или вырастут менее чем на 4% к концу года, несмотря на то, что аналитики улучшили свои прогнозы почти для всех фондовых рынков по сравнению с майским опросом.

Хотя мировые центральные банки готовятся отказаться от стимулирующих мер, аналитики ожидают, что корпоративные финансовые результаты останутся высокими на фоне продолжающегося восстановления мировой экономики.

Почти 90% аналитиков, 97 из 110, ответивших на дополнительный вопрос, прогнозируют рост финансовых результатов компаний в течение следующих 12 месяцев. Семь аналитиков ожидают, что результаты не изменятся, при этом остальные шесть респондентов прогнозируют падение корпоративной прибыли.

(Хари Кишан и Индрадип Гош при участии бюро агентства Рейтер в Бангалоре, Лондоне, Мехико, Милане, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сан-Паулу, Буэнос-Айресе, Токио и Торонто. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Марина Боброва)

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