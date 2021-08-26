Nikkei приподнялся благодаря сектору транспорта, биржи осторожны перед Джексон-Хоулом

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ТОКИО (Рейтер) - Японский фондовый индекс Nikkei закрылся в небольшом плюсе в четверг благодаря подъему котировок транспортных компаний и акций на Уолл-стрит, но рост был ограничен из-за осторожности инвесторов в преддверии симпозиума Федеральной резервной системы США в Джексон-Хоуле на этой неделе.

Индекс Nikkei вырос на 0,06% до 27.742,29 пункта. Более широкий индекс Topix почти не изменился, закрывшись на отметке 1.935,35 пункта. С начала августа Nikkei вырос на 1,68%.

Подъем возглавили акции NTT Data Corp, Advantest Corp и Screen Holdings Co Ltd, подорожавшие на 3,58%, 2,67% и 2,67% соответственно.

"Индекс Nikkei вырос ранее (в ходе сессии) вслед за сильным ростом рынка США в течение ночи, но не было фактора, который мог бы обеспечить дальнейший рост рынка", - сказал Такатоси Итосима из Pictet Asset Management.

"Инвесторы также проявляют осторожность, ожидая результатов симпозиума в Джексон-Хоуле. Кроме того, они следят за предстоящими выборами правящей партии Японии".

Индексы S&P 500 и Nasdaq достигли рекордных максимумов закрытия торгов в среду в преддверии пятничного симпозиума Федрезерва.

(Дзюнко Фудзита. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)

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