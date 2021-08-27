Nikkei снизился вслед за Уолл-стрит в преддверии Джексон-Хоула

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ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei закрылся в минусе в пятницу, повторив динамику Уолл-стрит на фоне настороженности инвесторов, вызванной перспективой более раннего, чем ожидалось, начала сворачивания стимулов ФРС.

Nikkei снизился на 0,36% до 27.651,51 пункта, более широкий индекс Topix - на 0,34% до 1.928,77 пункта. Оба индекса в ходе сессии претерпели более глубокое падение, но к закрытию частично восстановили потери.

Акции SoftBank Group потеряли 0,42%, бумаги Sony Group Corp подешевели на 0,58%, а автомобилестроителя Toyota Motor Corp - на 0,49%.

Американский фондовый рынок закрылся на отрицательной территории в четверг, прервав серию исторических максимумов закрытия на фоне тревог относительно событий в Афганистане, а также в преддверии симпозиума ФРС в Джексон-Хоуле.Японский сектор морского транспорта показал лучший результат в индексе Topix, подскочив на 7,92%.

"Укрепление акций судоходных компаний, которые чувствительны к экономическим перспективам, психологически создает ощущение безопасности, - сказал один из участников рынка. - В целом рынок (Японии) не несет больших потерь".

(Бюро Рейтер в Токио. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Анна Козлова)

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