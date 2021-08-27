Nikkei снизился вслед за Уолл-стрит в преддверии Джексон-Хоула

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A woman points to an electronic board showing stock prices as she poses in front of the board after the New Year opening ceremony at the Tokyo Stock Exchange (TSE), held to wish for the success of Japan
A woman points to an electronic board showing stock prices as she poses in front of the board after the New Year opening ceremony at the Tokyo Stock Exchange (TSE), held to wish for the success of Japan's stock market, in Tokyo, Japan, January 4, 2019. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei закрылся в минусе в пятницу, повторив динамику Уолл-стрит на фоне настороженности инвесторов, вызванной перспективой более раннего, чем ожидалось, начала сворачивания стимулов ФРС.

Nikkei снизился на 0,36% до 27.651,51 пункта, более широкий индекс Topix - на 0,34% до 1.928,77 пункта. Оба индекса в ходе сессии претерпели более глубокое падение, но к закрытию частично восстановили потери.

Акции SoftBank Group потеряли 0,42%, бумаги Sony Group Corp подешевели на 0,58%, а автомобилестроителя Toyota Motor Corp - на 0,49%.

Американский фондовый рынок закрылся на отрицательной территории в четверг, прервав серию исторических максимумов закрытия на фоне тревог относительно событий в Афганистане, а также в преддверии симпозиума ФРС в Джексон-Хоуле.Японский сектор морского транспорта показал лучший результат в индексе Topix, подскочив на 7,92%.

"Укрепление акций судоходных компаний, которые чувствительны к экономическим перспективам, психологически создает ощущение безопасности, - сказал один из участников рынка. - В целом рынок (Японии) не несет больших потерь".

(Бюро Рейтер в Токио. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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