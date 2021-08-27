Партия вакцины Moderna в Японии может быть загрязнена металлическими частицами -- СМИ

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Заблокированная в Японии партия вакцины от коронавируса компании Moderna, предположительно, загрязнена металлическими частицами, сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на министерство здравоохранения.

Япония в четверг приостановила использование 1,63 миллиона доз вакцины, доставленных в 863 центра вакцинации по всей стране, а за неделю до этого местный дистрибьютор Takeda Pharmaceutical получил сообщения о контаминантах в некоторых флаконах.

NHK сообщает со ссылкой на источники в Минздраве Японии, что обнаруженные частицы реагируют на магнит, и следовательно, есть подозрения, что они содержит металл. Moderna описала загрязнитель как "твердую частицу, которая не влияет ни на безопасность, ни на эффективность вакцины".

Представитель министерства здравоохранения сообщил, что происхождение примеси не подтверждено.

(Чан-Ран Ким и Роки Свифт. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html