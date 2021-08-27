Выход из игры: центробанки всё решительнее меняют антикризисную политику

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(Рейтер) - В то время как финансовый мир ждет, что Федеральная резервная система начнет сворачивать свою ультрамягкую политику, недавние шаги ряда других центральных банков свидетельствуют о том, что дни аккомодационной политики времен пандемии уже сочтены, несмотря на то что COVID-19 продолжает препятствовать плавному восстановлению экономики по всему миру.

Центральный банк Южной Кореи в четверг повысил свою базовую процентную ставку на четверть процентного пункта, чтобы снизить растущие риски для финансовой стабильности, вызванные резким ростом задолженности домохозяйств, первым из крупных монетарных регулятором в Азии пошедшим на такой шаг спустя 18 месяцев после того как глобальную экономику поразил коронавирус.

Однако еще до повышения ставки в Южной Корее центральные банки стран Латинской Америки, Восточной и Центральной Европы в этом году начали поднимать процентные ставки, чтобы побороть инфляцию, которая растет на фоне колебаний курсов валют, проблем в глобальных цепочках поставок и нехватки рабочей силы.

Центральные банки крупных экономик также начинают действовать. Банк Канады уже сократил объемы покупки облигаций и может перейти к повышению стоимости заимствований в 2022 году, а Резервный банк Новой Зеландии, как ожидается, поднимет ставки к концу этого года, несмотря на то что на прошлой неделе он отказался от ожидаемого повышения ставок в условиях резкого локдауна COVID-19.

В свою очередь, ФРС медлит с сокращением ежемесячных покупок активов на сумму $120 миллиардов, и объявление об этом ожидается до конца 2021 года, возможно, уже в следующем месяце. Однако фактическое повышение процентных ставок в США, скорее всего, произойдет через год или более.

Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит в пятницу с речью об экономических перспективах на симпозиуме в Джексон-Хоуле, который проводится виртуально уже второй год подряд. Его выступление может повлиять на ожидания в отношении того, когда ФРС сделает свой ход, но вряд ли даст какой-либо конкретный сигнал.

РАЗНИЦА В ГОД

Когда Пауэлл выступал на прошлогодней конференции, представляя новую концепцию политики, которая только начинает тестироваться, было восстановлено менее половины из 22 миллионов американских рабочих мест, потерянных в результате закрытия предприятий из-за коронавируса весной 2020 года, а инфляция была в два раза ниже целевого показателя ФРС в 2%. Перспективы за пределами США были не менее мрачными с учетом широко распространенных локдаунов.

Год спустя ситуация в США и других странах вряд ли может быть сильно отличающейся.

Экономика США более чем полностью возместила все потери производства, восстановлено около 9 миллионов рабочих мест, а инфляция значительно превышает целевой уровень. В других странах большинство экономик мира вернулись в режим роста, хотя и неравномерного во многих случаях, поскольку вспышки COVID-19, подпитываемые высококонтагиозным штаммом дельта, вызывают локальные локдауны.

В Южной Корее во втором квартале экономика выросла на 5,9% в годовом исчислении, что является самым быстрым темпом за десятилетие, а молодежь влезает в долги и вызывает опасения Банка Кореи по поводу финансовой стабильности.

Восстановление экономики Центральной Европы также ускорилось во втором квартале, так как в регионе ослабли ограничительные меры. Это улучшение - наряду с ростом инфляции - уже побудило центральный банк Чехии дважды повысить процентные ставки этим летом, а центральный банк Венгрии - провести третье повышение 24 августа. Ожидается, что оба банка будут повышать ставки еще больше.

В то время как самыми первыми это сделали страны с развивающимися рынками, где инфляция часто усугубляется колебаниями на нестабильных валютных рынках, механизмы ужесточения начинают включаться и в экономиках ведущих стран.

Между тем, центральный банк Норвегии сигнализирует о том, что он не будет отклоняться от своего плана первого повышения ставки в сентябре, несмотря на недавний рост заболеваемости, что ставит его на путь повышения стоимости заимствований первым из ЦБ стран G10.

Несмотря на то что ФРС и некоторые другие банки G10, похоже, уже начали сокращать свои пандемические аккомодационные меры в этом году, ужесточение мер двумя крупнейшими коллегами ФРС - Европейским центральным банком и Банком Японии - выглядит гораздо более отдаленным.

Тем не менее это не означает, что они не видят улучшения условий даже по мере распространения штамма дельта.

(Балаж Кораньи и Франк Зибельт во Франкфурте-на-Майне, Джейсон Ховет в Праге, Криштина Тан в Будапеште, Лейка Кихара в Токио, Правин Менон в Веллингтоне, Синтия Ким и Джоори Рох в Сеуле, при участии Дэна Бернса. Перевела Ольга Вишневская. Редактировала Анна Козлова)

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