Выход из игры: центробанки всё решительнее меняют антикризисную политику

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Federal Reserve Chair Jerome Powell and New York Federal Reserve President John Williams walk together, ahead of the Kansas City Federal Reserve Bank’s annual conference on monetary policy, in Jackson Hole, Wyoming, U.S., August 22, 2019. REUTERS/Ann Saphir
Federal Reserve Chair Jerome Powell and New York Federal Reserve President John Williams walk together, ahead of the Kansas City Federal Reserve Bank’s annual conference on monetary policy, in Jackson Hole, Wyoming, U.S., August 22, 2019. REUTERS/Ann Saphir

(Рейтер) - В то время как финансовый мир ждет, что Федеральная резервная система начнет сворачивать свою ультрамягкую политику, недавние шаги ряда других центральных банков свидетельствуют о том, что дни аккомодационной политики времен пандемии уже сочтены, несмотря на то что COVID-19 продолжает препятствовать плавному восстановлению экономики по всему миру.

Центральный банк Южной Кореи в четверг повысил свою базовую процентную ставку на четверть процентного пункта, чтобы снизить растущие риски для финансовой стабильности, вызванные резким ростом задолженности домохозяйств, первым из крупных монетарных регулятором в Азии пошедшим на такой шаг спустя 18 месяцев после того как глобальную экономику поразил коронавирус.

Однако еще до повышения ставки в Южной Корее центральные банки стран Латинской Америки, Восточной и Центральной Европы в этом году начали поднимать процентные ставки, чтобы побороть инфляцию, которая растет на фоне колебаний курсов валют, проблем в глобальных цепочках поставок и нехватки рабочей силы.

Центральные банки крупных экономик также начинают действовать. Банк Канады уже сократил объемы покупки облигаций и может перейти к повышению стоимости заимствований в 2022 году, а Резервный банк Новой Зеландии, как ожидается, поднимет ставки к концу этого года, несмотря на то что на прошлой неделе он отказался от ожидаемого повышения ставок в условиях резкого локдауна COVID-19.

В свою очередь, ФРС медлит с сокращением ежемесячных покупок активов на сумму $120 миллиардов, и объявление об этом ожидается до конца 2021 года, возможно, уже в следующем месяце. Однако фактическое повышение процентных ставок в США, скорее всего, произойдет через год или более.

Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит в пятницу с речью об экономических перспективах на симпозиуме в Джексон-Хоуле, который проводится виртуально уже второй год подряд. Его выступление может повлиять на ожидания в отношении того, когда ФРС сделает свой ход, но вряд ли даст какой-либо конкретный сигнал.

РАЗНИЦА В ГОД

Когда Пауэлл выступал на прошлогодней конференции, представляя новую концепцию политики, которая только начинает тестироваться, было восстановлено менее половины из 22 миллионов американских рабочих мест, потерянных в результате закрытия предприятий из-за коронавируса весной 2020 года, а инфляция была в два раза ниже целевого показателя ФРС в 2%. Перспективы за пределами США были не менее мрачными с учетом широко распространенных локдаунов.

Год спустя ситуация в США и других странах вряд ли может быть сильно отличающейся.

Экономика США более чем полностью возместила все потери производства, восстановлено около 9 миллионов рабочих мест, а инфляция значительно превышает целевой уровень. В других странах большинство экономик мира вернулись в режим роста, хотя и неравномерного во многих случаях, поскольку вспышки COVID-19, подпитываемые высококонтагиозным штаммом дельта, вызывают локальные локдауны.

В Южной Корее во втором квартале экономика выросла на 5,9% в годовом исчислении, что является самым быстрым темпом за десятилетие, а молодежь влезает в долги и вызывает опасения Банка Кореи по поводу финансовой стабильности.

Восстановление экономики Центральной Европы также ускорилось во втором квартале, так как в регионе ослабли ограничительные меры. Это улучшение - наряду с ростом инфляции - уже побудило центральный банк Чехии дважды повысить процентные ставки этим летом, а центральный банк Венгрии - провести третье повышение 24 августа. Ожидается, что оба банка будут повышать ставки еще больше.

В то время как самыми первыми это сделали страны с развивающимися рынками, где инфляция часто усугубляется колебаниями на нестабильных валютных рынках, механизмы ужесточения начинают включаться и в экономиках ведущих стран.

Между тем, центральный банк Норвегии сигнализирует о том, что он не будет отклоняться от своего плана первого повышения ставки в сентябре, несмотря на недавний рост заболеваемости, что ставит его на путь повышения стоимости заимствований первым из ЦБ стран G10.

Несмотря на то что ФРС и некоторые другие банки G10, похоже, уже начали сокращать свои пандемические аккомодационные меры в этом году, ужесточение мер двумя крупнейшими коллегами ФРС - Европейским центральным банком и Банком Японии - выглядит гораздо более отдаленным.

Тем не менее это не означает, что они не видят улучшения условий даже по мере распространения штамма дельта.

(Балаж Кораньи и Франк Зибельт во Франкфурте-на-Майне, Джейсон Ховет в Праге, Криштина Тан в Будапеште, Лейка Кихара в Токио, Правин Менон в Веллингтоне, Синтия Ким и Джоори Рох в Сеуле, при участии Дэна Бернса. Перевела Ольга Вишневская. Редактировала Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Economy