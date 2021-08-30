Двое умерли после прививки вакциной из заблокированной партии Moderna -- власти Японии

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Два человека в Японии умерли после прививки от коронавируса препаратом компании Moderna из партии вакцин, которая предположительно была загрязнена металлическими частицами и заблокирована, сообщило в субботу министерство здравоохранения Японии.

Двое мужчин в возрасте 30 лет скончались в августе через несколько дней после получения второй дозы Moderna, сказало министерство. Оба получили препараты из одной из трех производственных партий, использование которых было прекращено в четверг. Причины смерти расследуются.

Япония в четверг приостановила использование 1,63 миллиона доз вакцины, доставленных в 863 центра вакцинации по всей стране, а за неделю до этого местный дистрибьютор Takeda Pharmaceutical получил сообщения о загрязнении в некоторых флаконах. Власти предположили, что загрязняющее вещество - это металлические частицы, так как оно реагирует на магнит.

"На данный момент у нас нет никаких доказательств того, что эти смерти вызваны вакциной Moderna от COVID-19", - говорится в сообщении компаний Moderna и Takeda в субботу. "Важно провести официальное расследование, чтобы определить, существует ли (между смертями и прививками) какая-либо связь".

Правительство Японии также сказало, что никаких проблем с безопасностью или эффективностью вакцин их трех партий Moderna выявлено не было, а их приостановка была мерой предосторожности.

(Рокки Свифт в Токио. Перевела Ольга Бескровнова. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html