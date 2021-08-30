Японские акции закрылись ростом после скачка Уолл-стрит

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ТОКИО (Рейтер) - Акции на Токийской бирже в понедельник выросли, поймав попутный ветер от отскока на Уолл-стрит после того, как комментарии председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле развеяли опасения рынка по поводу быстрого сворачивания стимулирующих мер периода пандемии.

Индекс Nikkei поднялся к закрытию на 0,54% до 27.789,29 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 1,11% до 1.950,14 пункта. С начала августа Nikkei вырос на 1,85%.

"Когда Nikkei приблизился к 28.000, продавцы стали фиксировать прибыль", - сказал Масахиро Итикава, главный рыночный стратег Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

В условиях, когда Япония пытается сдержать пятую волну COVID-19, и в преддверии выборов руководства правящей партии в следующем месяце "инвесторы, похоже, заняли выжидательную позицию", прежде чем пытаться поднять индекс намного выше, сказал Итикава.

Подъем возглавили акции Nippon Steel, DOWA Holdings и Mitsui OSK Lines, подорожавшие на 5% и более.

(Кевин Бакленд. Перевела Ольга Бескровнова. Редактор Анна Козлова)

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