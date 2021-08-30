Оператор Сахалин-2 полностью возобновил производство СПГ после ремонта

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A general view of the liquefied natural gas plant operated by Sakhalin Energy at Prigorodnoye on the Pacific island of Sakhalin, Russia July 15, 2021. Picture taken July 15, 2021. REUTERS/Vladimir Soldatkin
A general view of the liquefied natural gas plant operated by Sakhalin Energy at Prigorodnoye on the Pacific island of Sakhalin, Russia July 15, 2021. Picture taken July 15, 2021. REUTERS/Vladimir Soldatkin

МОСКВА (Рейтер) - Оператор проекта Сахалин-2 компания Сахалин Энерджи сообщил в понедельник, что полностью возобновил производство сжиженного природного газа после ремонта.

Работы проводились в рамках плановой остановки объектов газовой инфраструктуры проекта Сахалин-2 с 9 июля.

На Сахалине-2, подконтрольном Газпрому, работают две линии производства СПГ. В 2020 году завод произвел 11,6 миллиона тонн СПГ.

Компания поставляет СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, где крупнейшими покупателями являются Япония, Южная Корея, Тайвань и Китай.

(Владимир Солдаткин. Текст Анастасии Тетеревлевой)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

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