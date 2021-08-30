Оператор Сахалин-2 полностью возобновил производство СПГ после ремонта
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МОСКВА (Рейтер) - Оператор проекта Сахалин-2 компания Сахалин Энерджи сообщил в понедельник, что полностью возобновил производство сжиженного природного газа после ремонта.
Работы проводились в рамках плановой остановки объектов газовой инфраструктуры проекта Сахалин-2 с 9 июля.
На Сахалине-2, подконтрольном Газпрому, работают две линии производства СПГ. В 2020 году завод произвел 11,6 миллиона тонн СПГ.
Компания поставляет СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, где крупнейшими покупателями являются Япония, Южная Корея, Тайвань и Китай.
(Владимир Солдаткин. Текст Анастасии Тетеревлевой)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html