Промышленное производство в Японии снизилось в июле из-за коронавирусных ограничений

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ТОКИО (Рейтер) - Промышленное производство в Японии сократилось в июле, поскольку производство автомобилей пострадало из-за новых коронавирусных ограничений, вызвавших сомнения относительно восстановления третьей по величине экономики мира.

Промпроизводство в Японии в июле сократилось на 1,5% в месячном выражении после роста на 6,5% в прошлом месяце. Опрошенные Рейтер аналитики прогнозировали снижение в июле на 2,5%.

"Существует риск того, что производство не будет расти до конца года, - сказал Такеси Минами, главный экономист Norinchukin Research Institute. - Производство автомобилей, вероятно, будет тормозить промпроизводство в августе и сентябре".

Производители, опрошенные министерством экономики, торговли и промышленности, ожидают, что объем производства вырастет на 3,4% в августе и на 1,0% в сентябре за счет резкого скачка в производстве машинного оборудования.

(Даниэль Леуссинк при участии Кентаро Сугиямы и Кантаро Комия, перевела Ольга Девятиярова. Редактор Марина Боброва)

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