Японские акции выросли вслед за другими азиатскими индексами

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Японские фондовые индексы повысились во вторник на фоне общего подъема азиатских рынков акций и внутриполитических новостей. До этого японские акции завершали последнюю сессию месяца в минусе на протяжении 11 месяцев кряду.

Индекс Nikkei вырос на 1,08% до 28.089,54 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 0,54% до 1.960,70 пункта. С начала месяца Nikkei вырос на 1,85%.

Подъем возглавили акции Nippon Steel Corp, Nippon Yusen KK и Rakuten Group Inc, подорожавшие на 3,67%, 3,5% и 3,41% соответственно. Лидерами снижения стали бумаги Keio Corp, Odakyu Electric Railway Co Ltd и Nexon Co Ltd, подешевевшие на 3,74​%, 3,25% и 3,23% соответственно.

"Отскок стал приятным сюрпризом. Инвесторы стремились покупать индексы после подтверждения сильных ожиданий от корпоративной прибыли", - сказал Кентаро Хаяси из Daiwa Securities.

Китайские акции также сумели выйти в "зеленую зону" после снижения в начале сессии, а фьючерсы на фондовые индексы США растут после того, как S&P 500 и Nasdaq накануне обновили рекорды.

Кроме того, японский рынок отреагировал на новость об отставке непопулярного генсека правящей Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи, давнего союзника премьер-министра Ёсихидэ Суги.

Рост продемонстрировали акции крупнейших японских компаний. Так, цена бумаг телекоммуникационной и инвестиционной группы SoftBank повысилась на 0,47%, ритейлера одежды Fast Retailing - на 2,1%, производителя оборудования для выпуска микрочипов Tokyo Electron - на 1,4%.

Также выросли бумаги транспортных и сталелитейных компаний.

Между тем авиакомпании и железнодорожные операторы завершили сессию в минусе на фоне новой волны коронавируса. Котировки авиаперевозчиков Japan Airlines и ANA Holdings опустились на 1,56% и 2,07% соответственно.

(Дзюнко Фудзита. Перевел Владимир Садыков. Редактор Марина Боброва)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html