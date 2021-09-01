Amazon в ближайшие месяцы наймет 55.000 сотрудников на фоне усиления спроса -- гендиректор

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(Рейтер) - Amazon.com Inc планирует в ближайшие месяцы нанять 55.000 сотрудников на корпоративные и технологические должности по всему миру, сказал Рейтер генеральный директор компании Энди Джесси.

Эта цифра составляет более трети штата Google по состоянию на 30 июня и близка к целому штату Facebook.

В первом интервью для прессы после прихода на пост главы компании Джесси сказал, что Amazon требуется больше ресурсов, чтобы идти в ногу со спросом в розничной торговле, облачных сервисах и рекламе, а также в других сферах деятельности.

Он добавил, что планы компании о запуске спутников на орбиту для расширения широкополосного доступа в интернет также потребуют большого количества новых сотрудников.

Джесси объявил о планах накануне ежегодной ярмарки вакансий Amazon, которая состоится 15 сентября.

"Во время пандемии так много рабочих мест, которые были сокращены или изменены, и много людей думают о новых рабочих местах", - сказал он.

Более 40.000 из 55.000 новых вакансий будут открыты в США, остальная часть - в таких странах, как Индия, Германия и Япония.

(Джеффри Дастин. Перевела Анна Ржевкина. Редактор Марина Боброва)

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