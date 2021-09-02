Японский индекс Topix перешагнул максимум пяти месяцев на фоне ралли техсектора

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ТОКИО (Рейтер) - Японские акции закрылись в плюсе в четверг, и индекс Topix обновил пятимесячный максимум, поскольку ралли технологических компаний компенсировало снижение транспортного сектора.

Topix вырос на 0,14% до 1.983,57, самого высокого уровня закрытия с 29 марта. Индекс рос четвертую сессию подряд. Индекс Nikkei закрылся ростом на 0,33% до 28.543,51 - это максимум с 14 июля.

Акции NTT и Nintendo были лидерами среди основных 30 компаний индекса Topix, прибавив 2,03% и 1,81% соответственно, в то время как бумаги Sony Group прибавили 1,40%.

Акции производителей чипов росли: бумаги Advantest прибавили 2,07%, а акции Tokyo Electron поднялись на 1,16%. Бумаги производителя мобильных игр Nexon подорожали на 2,8%, сделав компанию второй среди лидеров роста.

Лучшую динамику показали акции компании-производителя соусов Kikkoman, подскочившие на 4,19%.

Худшую динамику в индексе Nikkei показал железнодорожный сегмент: акции JR East упали на 6,90%, а бумаги JR Central - на 4,33%.

(Бюро Рейтер в Токио. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

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