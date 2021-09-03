Премьер-министр Японии ушел в отставку

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Japan
Japan's Prime Minister Yoshihide Suga (R) meets with president of the International Paralympic Committee (IPC) Andrew Parsons in Tokyo, Japan September 3, 2021, following his announcement that he will not seek re-election for Liberal Democratic Party (LDP) leadership this month. Behrouz Mehri/Pool via REUTERS

ТОКИО (Рейтер) - Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сообщил в пятницу, что уходит в отставку. Он провел на посту год, омраченный непопулярными решениями в отношении пандемии и быстро сокращающейся поддержкой населения.

Рейтинг Суги упал ниже 30% на фоне борьбы Японии с самой сильной волной коронавируса в преддверии всеобщих выборов в этом году.

Решение Суги не участвовать в выборах председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в сентябре означает, что партия выберет нового лидера, который станет премьер-министром.

"Я хочу сосредоточиться на борьбе с коронавирусом, поэтому на собрании руководства ЛДП я сказал, что решил не участвовать в борьбе за пост председателя партии", - сказал Суга журналистам.

(Бюро Рейтер в Токио. Перевела Ольга Бескровнова. Редактор Марина Боброва)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters