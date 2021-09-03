ЕЦБ замедлит экстренную скупку бондов с 4 кв

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(Рейтер) - Европейский центральный банк по итогам заседания на следующей неделе объявит о снижении темпов экстренной скупки облигаций с четвертого квартала, но продолжит покупать бонды в рамках основной программы по крайней мере до конца 2024 года, а возможно, и намного дольше, показал опрос Рейтер.

Восстановление экономики еврозоны в целом улучшается благодаря вакцинации, инфляции достигла 10-летнего максимума, и ЕЦБ 9 сентября, как ожидается, объявит о сокращении ежемесячных покупок в рамках экстренной программы скупки активов (PEPP) объемом 1,85 триллиона евро.

Около 60% экономистов, или 25 из 42, сказали, что ЕЦБ снизит темпы покупок со следующего квартала, 17 респондентов считают, что регулятор сохранит нынешние "значительно более высокие" темпы. Ни один из участников опроса не ждет ускорения покупок.

Объем покупок в рамках PEPP со следующего квартала будет составлять 70 миллиардов евро в месяц по сравнению с 80 миллиардами на данный момент, согласно усредненному прогнозу 33 экономистов.

Экономисты, ответившие на дополнительный вопрос, прогнозируют, что ЕЦБ завершит программу в марте, как и планировал. Опрос проводился с 30 августа по 2 сентября.

Но более 70% экономистов, 29 из 40, сказали, что ЕЦБ потребуется более двух лет, чтобы полностью прекратить скупку активов, в том числе шесть из них прогнозировали, что на это уйдет более пяти лет. Трое считают, что ЕЦБ "никогда" не прекратит покупку бондов, а половина респондентов сказали, что ЕЦБ завершит ее в течение пяти лет.

Объем покупок облигаций в рамках основной программы покупки активов (APP), запущенной в 2014 году, в настоящее время составляет 20 миллиардов евро в месяц.

"Еврозона движется в том же направлении, что и Япония. Мы не думаем, что они достигнут того момента, когда смогут повысить процентные ставки или прекратить покупку активов, в пределах нашего прогнозного горизонта", - сказал Эндрю Кеннингэм из Capital Economics.

"Япония проводит QE основную часть последних 20 лет, так что вполне возможно, что ЕЦБ тоже будет делать это 20 лет. Мы просто должны перестать думать об этом как о чем-то очень необычном".

Ожидается, что центральный банк не будет менять ключевые процентные ставки как минимум до конца 2023 года, при этом ставка по депозитам останется на уровне -0,5%, а ставка рефинансирования - нулевой.

Экономисты ждут высоких темпов роста ВВП в этом и следующем году. Около двух третей жителей еврозоны привиты как минимум одним компонентом вакцин от коронавируса, и чиновники ЕЦБ говорят, что дельта-штамм окажет лишь ограниченное влияние на экономику.

Согласно прогнозам, инфляция составит в среднем 2,1% в этом году и замедлится до 1,6% в следующем.

В текущем и следующем квартале рост цен составит в среднем 2,6% и 3,0% соответственно, показал прогноз. Как ожидается, он замедлится до в среднем 1,4% в четвертом квартале 2022 года.

ЕЦБ после заседания 9 сентября обнародует новые прогнозы роста и инфляции.

"Текущий тренд инфляции по природе временный. Однако есть риск, что (повышенная) инфляция сохранится дольше, чем ожидалось", - сказал Бас ван Геффен из Rabobank.

Уровень безработицы в еврозоне, который в июле снизился до 7,6% с 7,8% в июне, согласно прогнозам, достигнет допандемического показателя в 7,4% в 2023 году.

(Шрути Саркар, Сватхи Саркар, Деваяни Сатьян и Виджаялакшми Шринивасан. Перевели Анна Бахтина и Ольга Бескровнова. Редактор Марина Боброва)

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