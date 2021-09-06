Японский индекс Topix закрылся у максимума 31 года, инвесторы ждут восстановления экономики

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ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Topix вырос в понедельник до максимума более трех десятилетий, в то время как индекс Nikkei также подскочил, поскольку инвесторы продолжили покупать недооцененные акции из-за надежд на скорое восстановление экономики и оптимистичные корпоративные прогнозы.

Индекс Topix поднялся на 1,28% до 2.041,22, максимума закрытия с августа 1990 года, в то время как Nikkei вырос на 1,83%, закрывшись на отметке в 29.659,89.

Рынок Японии вырос на фоне оптимистичных настроений после того, как премьер-министр Ёсихидэ Суга сообщил в пятницу, что уходит в отставку. Это вселило надежду на то, что правящая коалиция может победить на предстоящих выборах и избежать политических потрясений.

"Инвесторы сейчас корректируют свои позиции в японских акциях, которые были недооценены из-за низкого уровня вакцинации в стране и вспышек заболеваемости коронавирусом", - сказал Соитиро Мацумото из Credit Suisse Private Banking.

"Но темпы вакцинации скоро сравняются с темпами в США и Европе, что приведет к возобновлению экономического роста. К концу года мы можем ожидать, что больше компаний повысят прогнозы".

В плюсе торговались 29 из 33 отраслевых субиндексов Токийской биржи: акции грузоперевозчиков подскочили на 8,49%, в то время как бумаги финансовых секторов также прибавили 2,66% и 2,07% соответственно.

Акции, связанные с производством чипов, росли вслед за индексом Nasdaq, который обновил рекорд в пятницу. Бумаги Tokyo Electron выросли на 2,43%, а акции Advantest поднялись на 2,56%. [.N]

(Дзюнко Фудзита. Перевела Анна Бахтина. Редактировала Анна Ржевкина)

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