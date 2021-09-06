МНЕНИЕ-Снижение цен на саудовскую нефть для Азии говорит об опасениях о спросе

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ЛОНСЕСТОН (Рейтер) - Саудовская Аравия снизила отпускные октябрьские цены на нефть для азиатских клиентов сильнее, чем ожидал рынок, и это говорит о том, что спрос в крупнейшем мировом регионе-импортере топлива остается неустойчивым.

Нефтяная госкорпорация Saudi Aramco в воскресенье сообщила, что отпускная цена нефти марки Arab Light для клиентов в Азии в октябре снизится на $1,30 за баррель. Таким образом, эта марка будет стоить на $1,70 за баррель дороже, чем марки Oman и Dubai.

Между тем опрошенные Рейтер представители азиатских НПЗ ожидали значительно меньшей скидки на Arab Light, в районе 20-40 центов за баррель.

Цены на саудовскую нефть для покупателей из Европы и США в октябре останутся на сентябрьском уровне.

На Азию приходится примерно две трети экспорта нефти из Саудовской Аравии, и снижение цен, вероятно, вызвано сочетанием нескольких факторов, включая слабые темпы восстановления спроса на нефть в регионе, смягчение ограничений на добычу в странах ОПЕК+, а также стремление королевства вернуть утраченную долю рынка.

Спрос на нефть в Азии восстановился лишь незначительно в августе - по оценкам Refinitiv Oil Research, импорт в регион в прошлом месяце составил 23,24 миллиона баррелей в сутки против 22,61 миллиона баррелей в сутки в июле.

Но даже несмотря на подъем, Азия импортирует меньше нефти, чем в первые четыре месяца этого года, когда объем превышал 24 миллиона баррелей в сутки, а в феврале оказался более 25 миллионов баррелей в сутки.

Индия импортировала в прошлом месяце 3,85 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 3,55 миллиона баррелей в сутки в июле, Япония увеличила импорт до 2,63 миллиона баррелей в сутки с 2,08 миллиона баррелей в сутки, Южная Корея - до 2,64 миллиона баррелей в сутки с 2,52 миллиона баррелей в сутки.

Между тем Китай, крупнейший импортер нефти в мире, закупал 9,51 миллиона баррелей иностранной нефти в сутки против 9,75 миллиона баррелей в сутки в июле, поскольку страна расходует запасы, сделанные в период обвала нефтяных котировок в прошлом году.

РЕБАЛАНСИРОВКА САУДОВСКОЙ НЕФТИ

Объем импортных закупок нефти Китаем, вероятно, восстановится в ближайшие месяцы, отчасти за счет истощения запасов, отчасти за счет снижения цен на нефть и увеличения поставок из стран ОПЕК+.

ОПЕК+, в которую входят Саудовская Аравия и Россия, достигла соглашения об увеличении добычи на 400.000 баррелей в сутки ежемесячно с августа по декабрь. С учетом увеличения предложения, Саудовская Аравия, скорее всего, предпочтет подписывать долгосрочные контракты с азиатскими клиентами вместо того, чтобы предлагать нефть на спотовом рынке.

В последние месяцы спотовая нефть из России и Западной Африки обходилась азиатским НПЗ дешевле, чем по долгосрочным контрактам с ближневосточными поставщиками.

Китай импортировал 1,7 миллиона баррелей нефти в сутки из Саудовской Аравии в августе по сравнению с 1,58 миллиона баррелей в сутки в июле, согласно данным Refinitiv. При этом до пандемии импорт превышал 2 миллиона баррелей в сутки.

Снижение отпускных цен должно помочь Aramco в попытке вернуть клиентов в Китае и других азиатских странах. Вполне возможно, что саудиты рассчитывают на восстановление спроса на нефть в Азии к концу года, однако это будет зависеть от скорости распространения коронавируса и темпов открытия азиатских экономик.

(Клайд Рассел является автором Рейтер и выражает свое собственное мнение. Перевел Владимир Садыков. Редактировала Анна Ржевкина)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

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