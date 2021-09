Японские акции закрылись ростом на фоне надежд на восстановление экономики

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Японские акции во вторник закрылись ростом, а индекс Nikkei достиг пятимесячного максимума. Инвесторы надеются, что новый премьер-министр сможет стимулировать восстановление экономики благодаря более эффективным мерам борьбы с кризисом, вызванным коронавирусом, и его экономическими последствиями.

Индекс Nikkei вырос на 0,86% до 29.916,14 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 1,09% до 2.063,38 пункта.

Подъем возглавили акции Toho Zinc Co Ltd, SoftBank Group Corp и Maruha Nichiro Corp, подорожавшие на 11,26%, 9,86% и 5,59% соответственно. Лидерами снижения стали бумаги Toyo Seikan Group Holdings Ltd, Nisshinbo Holdings Inc и Z Holdings Corp, подешевевшие на 15,3​%, 10,97% и 3,12% соответственно.

Восходящая динамика рынка получила новый импульс после того, как премьер-министр Ёсихидэ Суга в пятницу неожиданно объявил, что не будет добиваться переизбрания на выборах лидера Либерально-демократической партии (ЛДП) в сентябре.

Фумио Кисида, сильный претендент на место Суги, призвал к принятию стимулов на сумму более 30 триллионов иен ($273 миллиарда), чтобы смягчить экономический удар от пандемии, сообщают СМИ.

"Этот импульс будет сохраняться до тех пор, пока мы видим признаки того, что правящая коалиция победит на всеобщих выборах. Если число привитых будет расти, а число новых случаев заражения (COVID-19) будет снижаться, это также станет еще одним благоприятным фактором для рынка",- сказал Сигетоси Камада из Tachibana Securities.

(Дзюнко Фудзита. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Марина Боброва)

