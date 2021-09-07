Toyota потратит $13,5 млрд на разработку батарей для электромобилей к 2030 г

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Employees walk at the Toyota Motor Corp new plant in Apaseo El Grande in Mexico
Employees walk at the Toyota Motor Corp new plant in Apaseo El Grande in Mexico's central state of Guanajuato, Mexico February 6, 2020. REUTERS/Sergio Maldonado

ТОКИО (Рейтер) - Toyota Motor Corp сообщила во вторник, что планирует потратить более $13,5 миллиарда долларов на разработку аккумуляторов и системы их поставок до 2030 года. Компания стремится занять лидирующие позиции в области ключевых автомобильных технологий в следующем десятилетии.

Крупнейший в мире автопроизводитель по объемам, первым выпустивший гибридные бензиново-электрические автомобили под популярной маркой Prius, сейчас стремительно продвигается к тому, чтобы в 2022 году представить первый собственный полностью электрический модельный ряд.

Toyota, которая считается лидером в разработке батарей для электромобилей, сообщила, что намерена снизить стоимость элементов питания на 30% и более за счет работы над используемыми материалами и структурой элементов.

"Затем, в самом автомобиле, мы стремимся оптимизировать уровень потребления энергии, который рассчитывается как показатель количества электроэнергии, используемой на километр, на 30%, начиная с Toyota bZ4X", - сказал технический директор Масахико Маэда во время брифинга, имея в виду предстоящий выпуск компактного внедорожника.

($1 = 109,8500 иены)

(Тим Келли. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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Reuters Economy