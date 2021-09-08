ВВП Японии за 2кв пересмотрен вверх, вырос на 1,9% г/г
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(Рейтер) - Экономика Японии в квартале с апреля по июнь росла быстрее, чем первоначально предполагалось, чему способствовали значительные капитальные затраты, однако возобновление распространения COVID-19 подрывает потребление в секторе услуг и омрачает перспективы третьей по величине экономики мира.
Пересмотренные данные о ВВП, опубликованные в среду министерством финансов, показали, что во втором квартале экономика выросла на 1,9% в годовом исчислении, обогнав средний прогноз экономистов о росте на 1,6% и первоначальную оценку роста на 1,3%.
Пересмотр в сторону повышения связан с более высокими, чем первоначально предполагалось, расходами бизнеса, поскольку быстрое восстановление мировой экономики стимулировало капитальные затраты и промышленное производство, что с лихвой компенсировало слабую активность в секторе услуг.
(Тецуси Кадзимото и Кантаро Комия. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html