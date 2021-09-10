Toyota снизила целевой объем выпуска в 2021г из-за нехватки микрочипов и комплектующих

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ТОКИО (Рейтер) - Крупнейший в мире по объемам продаж автопроизводитель Toyota Motor Corp в пятницу на 300.000 сократил целевой показатель производства автомобилей на год из-за глобального дефицита полупроводников и сокращения поставок автокомплектующих с предприятий в Юго-Восточной Азии.

Японский автопроизводитель теперь рассчитывает собрать 9 миллионов автомобилей вместо 9,3 миллиона за финансовый год, который завершится 31 марта, сообщила компания, отметив, что заводы в Юго-Восточной Азии пострадали от пандемии COVID-19.

Сообщение компании поступило после окончания торгов на Токийской бирже.

(Тим Келли. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)

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