Японский индекс Topix достиг пика с 1990 года, надежды на новое правительство растут

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ТОКИО (Рейтер) - Японский фондовый индекс Nikkei в пятницу коснулся шестимесячного максимума, а более широкий индекс Topix - самого высокого уровня с 1990 года, продолжив начатый в конце августа "бычий" рост, подпитываемый надеждами на новое правительство и дальнейшее повышение доходов.

Новость о том, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры по телефону, также поддержала ралли, ослабив опасения относительно сохраняющейся напряженности между Китаем и США.

Надежды на то, что новый лидер правящей партии Японии разработает экономические стимулы и обеспечит победу на всеобщих выборах, подняли цены на акции. Непопулярный премьер-министр Ёсихидэ Суга на прошлой неделе сообщил о своем решении уйти в отставку.

Растут ожидания, что министр по административной реформе Таро Коно, отвечающий за кампанию вакцинации от коронавируса в Японии, будет избран лидером Либерально-демократической партии в конце сентября.

Индекс Nikkei вырос на 1,25% до 30.381,84 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 1,29% до 2.091,65 пункта. С начала сентября Nikkei уже набрал 6,83%.

Подъем возглавили акции Shinsei Bank, Kawasaki Kisen Kaisha и Tokyo Electron, подорожавшие на 20,83%, 5,63% и 4,9% соответственно.

($1 = 109,70 иены)

(Хидэюки Сано. Перевела Ольга Бескровнова. Редактор Анна Козлова)

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