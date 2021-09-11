ГРАФИК-Пятерка в фокусе: будущий премьер Японии, сделки, инфляция и бонды

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(Рейтер) - 1. РАЗЫСКИВАЕТСЯ: ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Борьба за пост следующего премьер-министра Японии открыта для широкого круга претендентов, и у них есть время до пятницы, чтобы объявить о своих намерениях. На данный момент это "гонка трех лошадей": фаворит - министр, возглавляющий кампанию вакцинации от COVID-19, Таро Коно, и против него - бывший министр иностранных дел Фумио Кисида и экс-министр внутренних дел Санаэ Такаити - первая женщина, претендующая на эту должность.

Тот, кто выиграет соревнование за лидерство в Либерально-демократической партии 29 сентября, станет премьер-министром и поведет партию на всеобщие выборы 28 ноября.

2. ЗАКЛЮЧИ СДЕЛКУ

Бурный поток сделок снова набрал обороты в сентябре, когда компании и фирмы, занимающиеся выкупами, начали выбирать объекты для приобретения и выхода на фондовый рынок.

Участники сделок стремятся укрепить рекордные показатели первых восьми месяцев 2021 года, а центральные банки, которые, похоже, осторожничают с отменой стимулирующих мер, не дают повода сдерживаться. В США и Азии объемы слияний и поглощений за первые восемь месяцев этого года достигли рекордного уровня - $2 триллиона и $805,7 миллиарда соответственно. В Европе этот показатель достиг 14-летнего максимума - $870 миллиардов.

3. УЖЕ НА ПИКЕ?

Данные о потребительских ценах в США, которые будут опубликованы во вторник, дадут еще больше оснований для споров о том, будет ли нынешний всплеск инфляции затухать по мере ослабления нескольких факторов, вызвавших рост цен в последние месяцы.

Рост цен замедлился в июле, но остался на 13-летнем максимуме в годовом исчислении на фоне предварительных признаков того, что инфляция прошла пик. При этом индекс потребительских настроений от Университета Мичигана, публикуемый в пятницу, даст представление о прочности экономического восстановления.

4. СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ И ПРОДОЛЖАЙТЕ ДЕЙСТВОВАТЬ

Глава Банка Англии Эндрю Бейли предупредил, что экономический подъем Великобритании замедляется; предстоящие данные о занятости, инфляции и розничных продажах покажут, прав ли он, и могут стать решающим фактором перед заседанием центробанка 23 сентября.

Инфляция в Британии в июле замедлилась до 2%. Розничные продажи упали на 2,5% в месячном исчислении, виной чему стали плохая погода и футбол. Покажут ли августовские данные в среду рост?

5. БОНДЫ В ТУМАНЕ

Инвесторы в облигации никак не могут определиться.

То они избавляются от долговых обязательств, уверенные в том, что центральные банки скоро свернут экстренное стимулирование. В следующее мгновение они скупают облигации, надеясь на то, что сокращение будет умеренным.

На данный момент возобладало второе настроение, поскольку Европейский центральный банк сообщил о замедлении темпов экстренной покупки облигаций, но подчеркнул, что это не сворачивание стимулов. Облегчение было ощутимым: доходность итальянских облигаций зафиксировала самое большое однодневное падение с марта.

ЕЦБ немного сократит объем экстренной покупки облигаций в четвертом квартале, сообщил регулятор в четверг, сделав символический шаг к сворачиванию экстренной помощи, которая поддерживала экономику блока во время пандемии.

(Кэвин Баклэнд в Токио, Абхинав Рамнараян, Дхара Ранасингхе и Суджата Рао в Лондоне, Сакиб Ахмед в Нью-Йорке, при участии Карин Штрохекер. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Анна Козлова)

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