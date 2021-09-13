Японский Topix обновил максимум закрытия за 30 лет на фоне оптимизма рынков

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ТОКИО (Рейтер) - Японские акции закрылись ростом в понедельник, а индекс Topix достиг максимального с 1990 года уровня благодаря оптимизму по поводу смены премьер-министра страны и падения заболеваемости COVID-19.

Индекс Topix прибавил 0,29% до 2.097,71 пункта, максимального значения на момент закрытия с 1990 года, продолжив трехнедельное ралли.

Индекс Nikkei вырос на 0,22% до 30.447,37 пункта. С начала сентября Nikkei вырос на 8,39%.

Подъем возглавили акции Shinsei Bank, Toho Zinc Co и Isetan Mitsukoshi Holdings, подорожавшие на 12,99%, 5,35% и 5,17% соответственно.

Несмотря на рост японских индексов, мировые акции в целом упали. Индекс, отслеживающий акции в Азиатско-Тихоокеанском регионе за исключением Японии, упал на 1% вслед за снижением Уолл-стрит в пятницу. [MKTS/GLOB][.N]

"Есть некоторая осторожность в отношении высоких котировок японских акций, цены на которые выросли после внезапного подъема на прошлой неделе, но розничные инвесторы очень сильно хотят покупать, - сказал участник рынка в одной из японских фондовых компаний. - Иностранные инвесторы также покупают".

(Бюро Рейтер в Токио. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)

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