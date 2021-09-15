Базовые заказы на оборудование в Японии выросли в июле благодаря капиталовложениям

Новости





(Рейтер) - Базовые заказы на оборудование в Японии восстанавливались в июле после падения в предыдущем месяце, что свидетельствует о росте расходов компаний, несмотря на широкие последствия пандемии для экономики.

Базовые заказы на оборудование в Японии в июле выросли на 0,9% в месячном исчислении, тогда как опрошенные Рейтер аналитики ожидали роста на 3,1%.

В годовом выражении показатель вырос на 11,1%. Аналитики прогнозировали подъем на 15,7%.

(Кантаро Комия и Тецуси Кадзимото. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html