Северная Корея провела испытательный запуск ракет

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СЕУЛ (Рейтер) - Северная Корея запустила две баллистические ракеты с восточного побережья, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи в среду, спустя несколько дней после испытания Пхеньяном крылатой ракеты большой дальности.

Береговая охрана Японии также сообщила, что из Северной Кореи был выпущен объект, возможно, баллистическая ракета, который упал за пределами ее особой экономической зоны.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга осудил тестовый запуск и назвал его возмутительным.

Суга, а также президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, согласно сообщениям их кабинетов, созвали заседания советов национальной безопасности, чтобы обсудить запуск.

(Хёнхе Шин, при участии Рицуко Андо в Токио. Перевела Елизавета Журавлева. Редактировала Ольга Девятиярова)

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