Индекс Nikkei отошел от пиков 30 лет на фоне фиксации прибыли

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ТОКИО (Рейтер) - Японские фондовые индексы в среду отступили от максимумов трех десятилетий, достигнутых в ходе предыдущей сессии, поскольку инвесторы фиксировали прибыль после сильного ралли начала сентября, а опасения в отношении китайских регуляторов привели к снижению бумаг SoftBank Group и связанных с недвижимостью акций.

Индекс Nikkei снизился на 0,52% до 30.511,71. Показатель во вторник поднимался выше февральского пика до 30.795,78, максимума с августа 1990 года.

Более широкий индекс Topix упал на 1,06% до 2.096,39.

Ралли на фондовом рынке Японии было вызвано решением премьер-министра Ёсихидэ Суги уйти в отставку, которое укрепило надежды на новый пакет госстимулов.

Акции SoftBank Group упали на 5,8% из-за тесных связей группы с Alibaba и другими китайскими технологическими компаниями, поскольку Пекин усиливает контроль над сектором электронной коммерции.

Строительный субиндекс показал наихудшую динамику, упав на 2,2%. Некоторые аналитики связали это снижение с ослаблением акций компаний, занимающихся недвижимостью.

(Хидеюки Сано. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

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