РФ будет озеленяться по своему пути, ориентируясь не только на Европу -- вице-премьер

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МОСКВА (Рейтер) - Россия не должна идти по пути декарбонизации, навязываемому Европой, являющейся традиционным рынком потребления российских углеводородов, поскольку топливо из РФ будет востребовано в будущем и в других частях мира, считает вице-премьер Юрий Борисов.

Более 110 стран сообщили о цели выйти на углеродную нейтральность в середине текущего века: США, ЕС, Япония - к 2050 году, Китай - к 2060 году. Россия не ставит целью стать углеродной-нейтральной до 2050 года, но не хочет остаться вдали от мировой климатической повестки.

"Но мне кажется, Россия, понимая все эти тенденции и движения, должна идти свои путем, а не путем, который нам навязывают, в частности, западные партнеры", - сказал Борисов на профильной конференции.

Россия оценила экспорт в ЕС, подпадающий под новый углеродный сбор с 2026 года, в $7,6 миллиарда, но пока он не распространяется на углеводороды. Сбор призван защитить европейскую промышленность от конкурентов за рубежом, которые не платят за выбросы и могут продавать продукцию по более низким ценам.

"Их желание - при отсутствии запасов углеводородов за счет новых технологий и восполняемых источников энергии, желание оплатить все эти новые технологии (за счет сборов), что вот якобы мы такие грязные... нарушаем технологию", - сказал Борисов.

В рамках энергоперехода Россия, постепенно сокращая углеродный след, будет развивать нефте- и газохимию для производства продуктов с высокой добавленной стоимостью, а также атомную энергетику и гидроэнергетику.

Борисов считает, что если Европа и Северная Америка перейдут к зеленой энергетике раньше других, то такие страны как Индия, Китай, а также государства Азии и Африки еще долго будут потреблять традиционные виды топлива.

"В этом и заключается суверенность нашего пути (озеленения) с учетом мировых тенденций, (но) выверенно, здраво и не галопируя по этой дорожке", - сказал Борисов.

Россия не планирует вводить налог на выбросы парниковых газов и будет стараться донести до своих торговых партнеров, что движение к углеродной нейтральности может быть достигнуто разными путями, говорил в июле замминистра финансов Алексей Сазанов.

(Олеся Астахова. Редактор Дмитрий Антонов)

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