Японские акции закрылись снижением из-за фиксации прибыли после ралли

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An employee of the foreign exchange trading company works in front of monitors showing Japan
An employee of the foreign exchange trading company works in front of monitors showing Japan's Nikkei share average and the Japanese yen exchange rate against the U.S. dollar at a dealing room in Tokyo, Japan November 9, 2020. REUTERS/Issei Kato

ТОКИО (Рейтер) - Фондовые индексы в Токио закрылись снижением вторую сессию подряд в четверг, так как инвесторы продолжали фиксировать прибыль после недавнего ралли, вызванного надеждами на стимулы после грядущей смены политического руководства Японии.

Индекс Nikkei упал на 0,62% до 30.323,34 пункта. Более широкий индекс Topix снизился на 0,3% до 2.090,16 пункта. С начала сентября Nikkei вырос на 7,95%.

Лидерами снижения стали бумаги TOTO, Nexon Co и Hitachi Zosen Corp, подешевевшие на 5,8​%, 4,94% и 4,29% соответственно.

Фондовый рынок Японии находится на подъеме с 3 сентября, когда премьер-министр Ёсихидэ Суга объявил, что уйдет в отставку, усилив ожидания новых экономических стимулов при новом правительстве.

"Внутриполитические события подняли японские акции, но этот импульс приостановился, когда японские акции обогнали американские", - сказал Такатоси Итосима из Pictet Asset Management.

(Дзюнко Фудзита. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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