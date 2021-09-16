Японские акции закрылись снижением из-за фиксации прибыли после ралли

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ТОКИО (Рейтер) - Фондовые индексы в Токио закрылись снижением вторую сессию подряд в четверг, так как инвесторы продолжали фиксировать прибыль после недавнего ралли, вызванного надеждами на стимулы после грядущей смены политического руководства Японии.

Индекс Nikkei упал на 0,62% до 30.323,34 пункта. Более широкий индекс Topix снизился на 0,3% до 2.090,16 пункта. С начала сентября Nikkei вырос на 7,95%.

Лидерами снижения стали бумаги TOTO, Nexon Co и Hitachi Zosen Corp, подешевевшие на 5,8​%, 4,94% и 4,29% соответственно.

Фондовый рынок Японии находится на подъеме с 3 сентября, когда премьер-министр Ёсихидэ Суга объявил, что уйдет в отставку, усилив ожидания новых экономических стимулов при новом правительстве.

"Внутриполитические события подняли японские акции, но этот импульс приостановился, когда японские акции обогнали американские", - сказал Такатоси Итосима из Pictet Asset Management.

(Дзюнко Фудзита. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)

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