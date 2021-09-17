Японские акции завершили в плюсе 4 неделю кряду

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ТОКИО (Рейтер) - Японские фондовые индексы в пятницу закрылись в плюсе, продемонстрировав рост четвертую неделю подряд благодаря скачку тяжеловесов рынка производителей полупроводников, а также тому, что часть инвесторов подхватили недавнее ралли.

Индекс Nikkei вырос на 0,58% до 30.500,05 пункта.

Надежды на новое правительство, прогресс вакцинации и снижение числа случаев COVID-19 привели к тому, что Nikkei с начала сентября подскочил на 8,58%. Несмотря на коррекцию последних двух сессий, индекс завершает неделю в плюсе на 0,39%, зафиксировав рост четвертую неделю подряд.

Более широкий индекс Topix прибавил 0,48% до 2.100,17 пункта. С начала месяца Nikkei вырос на 7,95%.

"Акции выросли, потому что некоторые инвесторы хотели увеличить вес японских акций в своем портфеле. И есть спрос со стороны тех, кто не смог купить японские акции во время ралли в начале этого месяца", - сказал Дзюн Морита из Chibagin Asset Management.

Акции оператора платформы медицинских услуг M3 возглавили рост Nikkei, поднявшись на 4,91%. За ними следуют бумаги компаний, связанных с производством микрочипов, Tokyo Electron и Advantest, подорожавшие на 1,24% и 2,44%, соответственно.

(Дзюнко Фудзита. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Дмитрий Антонов)

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