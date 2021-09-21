Nikkei показал сильнейшее однодневное падение за 3 мес на фоне возможного дефолта Evergrande
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ТОКИО (Рейтер) - Японские фондовые индексы закрылись снижением во вторник вслед за мировыми рынками, поскольку инвесторы избавлялись от рискованных активов из-за опасений о возможном дефолте китайской компании Evergrande Group, хотя некоторая скупка подешевевших активов ограничила потери.
Индекс Nikkei упал к закрытию на 2,17% до 29.839,71, показав сильнейшее снижение с 21 июня. Более широкий индекс Topix снизился на 1,7% до 2.064,55.
Растущие опасения о возможном кризисе девелопера Evergrande пошатнули мировые рынки в понедельник: индексы S&P 500 и Nasdaq зафиксировали сильнейшее дневное процентное снижение с мая. [.N] [MKTS/GLOB]
Однако участники рынка не склонны преувеличивать влияние распродажи на Уолл-стрит на рынки Японии.
"Местные инвесторы, которые продали свои акции на пике недавнего ралли, сегодня выкупают акции при падении, что поддерживает снижение, вызванное продажей от иностранных инвесторов", - сказал Сэйити Сузуки из исследовательского института Токай.
Акции SoftBank Group внесли наибольший вклад в падение индекса Nikkei, потеряв 4,98%. Бумаги поставщика электронного оборудования Tokyo Electron опустились на 2,45%, а производителя кондиционеров Daikin Industries - на 4,71%.
(Дзюнко Фудзита. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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