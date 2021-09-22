Банк Японии сохранил политику, ухудшил оценку промпроизводства и экспорта

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ТОКИО (Рейтер) - Банк Японии не стал вносить изменения в денежно-кредитную политику по итогам завершившегося в среду заседания, но ухудшил свою оценку экспорта и промышленного производства.

Этим регулятор укрепил ожидания, что масштабные стимулы никуда не денутся в обозримом будущем, хотя многие крупные экономики уже начали задумываться о сворачивании экстренных мер поддержки экономики.

Японский центробанк сохранил краткосрочную процентную ставку на уровне минус 0,1%, а ориентир доходности 10-летних госбондов - на уровне около 0%.

"Экспорт и промпроизводство продолжают расти, хотя их частично затронули ограничения предложения", - говорится в сообщении Банка Японии. В пресс-релизе по итогам предыдущего заседания центробанк сообщал, что оба показателя "продолжают устойчиво расти".

Регулятор сохранил общую оценку японской экономики, отметив, что она "находится в растущем тренде, но остается в тяжелом состоянии из-за последствий пандемии".

"Снижение (оценки) экспорта и производства может быть предвестником ухудшения Банком Японии общей оценки экономики", - сказала старший экономист Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Наоми Мугурума.

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(Лейка Кихара, Тецуси Кадзимото и Даниэль Леуссинк. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

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