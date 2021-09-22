Nikkei на минимуме двух недель в преддверии итогов заседания ФРС

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ТОКИО (Рейтер) - Nikkei достиг более чем двухнедельного минимума в среду, так как инвесторы с опаской ожидали итогов заседания Федеральной резервной системы США в поисках дополнительных подсказок о том, когда политики будут сворачивать стимулирование и повышать процентные ставки.

Индекс Nikkei закрылся снижением на 0,67% до 29.639,40 пункта. Более широкий индекс Topix снизился на 1,02% до 2.043,55 пункта. С начала сентября Nikkei вырос на 5,52%.

В ходе сессии Nikkei ненадолго изменил курс и вернулся на положительную территорию после того, как основное подразделение Evergrande Group сообщило, что произведет выплату купона по облигациям 23 сентября после переговоров с держателями корпоративного долга.

По словам Сигетоси Камады из Tachibana Securities, этого было недостаточно, чтобы подтолкнуть Nikkei выше отметки 30.000, после того как он опустился ниже этого уровня во вторник.

"Это связано с тем, что внимание инвесторов сосредоточено на заседании ФРС... как будут выглядеть прогнозы по поводу процентных ставок и начнет ли ФРС сворачивать стимулы до конца года", - сказал он.

В четверг японские рынки снова будут закрыты в связи с праздником.

Индекс оптовой торговли возглавил снижение японских акций, потеряв 2,37%. Акции Itochu показали худший результат среди 30 крупнейших компонентов Topix, потеряв в стоимости 4,08%, а бумаги Mitsui & Co подешевели на 2,86%.

(Дзюнко Фудзита, при участии Кевина Баклэнда. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)

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