Рисковые валюты в плюсе после ослабления тревог об Evergrande, доллар малоподвижен перед ФРС

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ЛОНДОН (Рейтер) - Чувствительные к риску валюты, такие как "австралиец" и юань, укрепились, а безопасная иена немного ослабла в среду, после того как китайский девелопер Evergrande сообщил, что выплатит купон по бондам в юанях, ослабив опасения о дефолте.

Основное подразделение Evergrande Group сообщило в среду, что произведет выплату купона по облигациям 23 сентября после переговоров с держателями корпоративного долга.

Однако опасения сохраняются, поскольку Evergrande не упомянула о выплате купона в размере $83,53 миллиона по офшорным бондам, срок которой также наступит в четверг. Общий долг Evergrande составляет $305 миллиардов.

Австралийский доллар к 16:19 МСК подорожал на 0,17% до $0,7244​. В ходе сессии он рос на 0,49% до $0,7268, но затем растерял часть набранного преимущества.

Иена подешевела на 0,33%​ до 109,57 за доллар, слабо отреагировав на решение Банка Японии не менять политику.

"Рисковые активы сегодня утром находятся в более спокойных условиях, поскольку открытие китайских рынков после четырехдневных выходных ознаменовалось тем, что Народный банк Китая влил дополнительную ликвидность в банковскую систему через соглашения обратного репо", - говорится в записке ING для клиентов.

"Также ограничению потерь в китайских акциях способствовала новость о том, что Evergrande договорилась о выплате процентов по облигациям с погашением в 2025 году и купоном 5,8%, срок которой наступает завтра. Как следствие... на валютном рынке преобладали движения в сторону увеличения риска, товарные валюты растут по отношению к безопасным валютам сегодня утром".

Индекс доллара к корзине из шести основных валют удерживался на уровне 93,244​.

Евро вырос на 0,03% до $1,1727​.

Фунт стерлингов опустился на 0,24% до $1,3626​.

Юань на офшорном рынке подорожал 0,2% до 6,4677.

Биткоин вырос на 4,63% до $42.476,96, эфириум - на 7,23% до $2.965,81.

Аналитики ожидают, что Федрезерв по итогам сентябрьского заседания подготовит почву для начала сокращения ежемесячной скупки активов позднее в этом году и представит новые макроэкономические прогнозы, из которых будет понятно, что сильнее влияет на американскую экономику - ускоряющаяся инфляция или новая волна коронавируса.

(Ритвик Карвально, при участии Хидэюки Сано в Токио. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Марина Боброва)

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