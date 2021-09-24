РФ надеется на международное признание своей системы отчетности выбросов СО2 к концу 23г

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МОСКВА (Рейтер) -Россия надеется на признание своей системы отчетности выбросов СО2 на международном уровне к концу 2023 года и предупреждает, что форсированный переход к углеродной нейтральности чреват инфляционными рисками, сказал в четверг министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Более 110 стран сообщили о цели выйти на углеродную нейтральность в середине текущего века: США, ЕС, Япония - к 2050 году, Китай - к 2060 году. Россия не ставит целью стать углеродно-нейтральной в основном сценарии климатической повестки до 2050 года, который обойдется стране в 1,5% ВВП, однако видит необходимость создания собственной системы учета выбросов и поглощения парниковых газов, которая будет признана во всем мире.

Решетников сказал в четверг, что имеющаяся нормативная база в сфере климатических проектов и системы углеродных единиц позволяет ожидать скорого признания российской системы учета СО2.

"Это позволяет нам ставить перед собой задачу к концу (20)23 года добиться признания нашей системы, в первую очередь системы аккредитации на международном уровне и, соответственно, это повлечет и признание всей нашей системы отчетности, всей нашей системы климатических проектов на международном уровне", - сказал Решетников.

По его словам, принятый закон о выбросах парниковых газов создает базу для запуска системы углеродного регулирования в РФ и предполагает введение обязательной отчетности для предприятий, возможность реализации климатических проектов.

Решетников добавил, что РФ также подготовила нормативную базу для зеленого финансирования, утвердила концепцию развития электротранспорта, концепцию развития водородной энергетики, а также готовится к реализации региональных экспериментов по достижению углеродной нейтральности к определенному периоду.

Кроме того, разработана и готовится к внесению в правительство стратегия социально-экономического развития с низким уровнем выбросов парниковых газов с 4 сценариями; их число в итоговой версии документа может быть сокращено, сказал Решетников.

Однако в реализации повестки низкоуглеродного развития РФ важно понять стоимость этой повестки, а также кто, в каком объеме и когда будет платить за реализацию этих мероприятий, добавил министр.

"К сожалению, общаясь с некоторыми нашими коллегами в других странах, мы видим, что достаточно легко некоторые относятся к объявлению года углеродной нейтральности. На вопрос, что вы будете делать с удорожанием того же металла от 20%, по некоторым оценкам, до 40%, в случае перехода на водородный метод его получения, и как это повлияет на экспорт вашей продукции из вашей страны, к сожалению, четких ответов мы не получаем", - сказал Решетников.

По его словам, резкий рост цен на газ на европейском рынке является следствием форсированного энергоперехода, закрытия угольной генерации, которая всегда являлась альтернативой и сдерживала при высоких ценах потребление газа.

По оценке института народнохозяйственного прогнозирования РАН, введение углеродного сбора в России в 10 евро за тонну СО2 ускорит инфляцию на 1 п.п., ставка в размере 30 евро за тонну приведет к дополнительной инфляции в условиях текущего года в размере 2,6 п.п. из-за удорожания продукции крупнейших секторов-эмиттеров.

"Все эти риски нужно взвешивать, чтобы cформированный переход к низкоуглеродной повестке не привел к дополнительной инфляции, в первую очередь в нашей стране. Коллег из других стран призываем очень внимательно считать все экономические последствия. Мировая экономика едина... эти последствия будут важны для нас тоже", - сказал Решетников.

В рамках климатической повестки РФ займется формированием комплексной системы наблюдений, которая будет отслеживать выбросы СО2, разработкой технологий по его хранению и улавливанию, а также же оценкой поглощающей способности лесов и экосистем, добавил Решетников.

(Олеся Астахова, с участием Дарьи Корсунской. Редактор Дмитрий Антонов)

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