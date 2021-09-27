Японские индексы в минусе на фоне фиксации прибыли

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ТОКИО (Рейтер) - Японские акции закрылись небольшим снижением в понедельник, поскольку инвесторы фиксировали прибыль после резкого ралли в этом месяце и сохраняли осторожность перед выборами лидера правящей партии, который станет будущим премьер-министром.

Индекс Nikkei снизился на 0,03% до 30.240,06 пункта, более широкий индекс Topix - на 0,14% до 2.087,74 пункта. С начала месяца Nikkei вырос на 7,66%.

"Рост, начавшийся было на утренних торгах, был нивелирован, поскольку инвесторы пытались зафиксировать прибыль после большого ралли (продолжавшегося) до прошлой недели", - сказал Масахиро Итикава, главный рыночный стратег Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

"Распродажа вызвана осторожностью в преддверии смены политического руководства, а также опасениями по поводу возможного дефолта китайской Evergrande."

Лидерами снижения стали бумаги Kawasaki Kisen Kaisha, Nippon Yusen и Mitsui OSK Lines, подешевевшие на 6%.

(Дзюнко Фудзита. Перевела Ольга Бескровнова. Редактор Анна Козлова)

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