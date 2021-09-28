Nikkei закрылся снижением за счет производителей микросхем

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Японские индексы закончили торги во вторник в минусе, так как значительное падение акций производителей микросхем и грузоперевозчиков перевесило надежды инвесторов на устойчивый экономический рост при новом политическом руководстве в преддверии выборов лидера правящей партии.

Индекс Nikkei снизился на 0,19% до 30.183,96 пункта, более широкий индекс Topix - на 0,29% до 2.081,77 пункта. С начала сентября Nikkei вырос на 7,46%.

Лидерами снижения стали бумаги Kawasaki Kisen Kaisha, Nippon Yusen и Mitsui OSK Lines, подешевевшие на 14,45​%, 8,18% и 7,04% соответственно.

Бумаги крупных производителей микросхем: Advantest, Tokyo Electron, Shin-Etsu Chemical - упали на 1,05%-3,57%.

Вне зависимости от того, кто станет следующим премьер-министром Японии, инвесторы сейчас уверены, что политическая ситуация останется стабильной, сказал Сигетоси Камада, генеральный менеджер исследовательского отдела Tachibana Securities.

"Потери уменьшились, потому что инвесторы поняли, что Япония сейчас является самым предпочтительным из рынков, - сказал он. - Риски в Китае больше из-за долговых проблем Evergrande, а экономика США, возможно, достигла своего пика. Перспективы политики Германии неясны."

(Дзюнко Фудзита. Перевела Ольга Бескровнова. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html