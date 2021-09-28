Япония отменит чрезвычайное положение в связи с COVID-19 в конце сентября

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Japanese Prime Minister Yoshihide Suga speaks at a news conference at his office in Tokyo, Japan, September 9, 2021. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Pool
Japanese Prime Minister Yoshihide Suga speaks at a news conference at his office in Tokyo, Japan, September 9, 2021. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Pool

ТОКИО (Рейтер) - Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сказал во вторник, что его правительство решило отменить чрезвычайное положение, введенное для борьбы с коронавирусом, во всех регионах в конце сентября на фоне устойчивого снижения числа новых случаев заражения COVID-19.

Ограничения, наложенные на бары и рестораны, будут сниматься поэтапно, сказал Суга.

(Киёси Такенака. Перевела Ольга Бескровнова. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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Reuters