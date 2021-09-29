Кисида станет следующим премьер-министром Японии после победы на внутрипартийных выборах
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ТОКИО (Рейтер) - Бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида победил на выборах главы правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП), которые проходили в два тура из-за острой конкуренции между кандидатами.
Таким образом 64-летний политик, отличающийся мягким подходом, в ближайшее время сменит Ёсихидэ Сугу на посту премьер-министра.
Новый глава правительства должен будет объявить всеобщие выборы в Японии.
(Антоний Слодковский. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html