Кисида станет следующим премьер-министром Японии после победы на внутрипартийных выборах

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Japan
Japan's former Minister for Foreign Affairs Fumio Kishida, one of the candidates for the presidential election of the ruling Liberal Democratic Party (LPD), speaks during a debate session held by Japan National Press club, in Tokyo, Japan, September 18, 2021. Eugene Hoshiko/Pool via Reuters

ТОКИО (Рейтер) - Бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида победил на выборах главы правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП), которые проходили в два тура из-за острой конкуренции между кандидатами.

Таким образом 64-летний политик, отличающийся мягким подходом, в ближайшее время сменит Ёсихидэ Сугу на посту премьер-министра.

Новый глава правительства должен будет объявить всеобщие выборы в Японии.

(Антоний Слодковский. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters