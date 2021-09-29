Японские акции упали вслед за Уолл-стрит, в фокусе - новый премьер-министр

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ТОКИО (Рейтер) - Японские фондовые индексы закрылись снижением вслед за Уолл-стрит в среду из-за опасений по поводу инфляции, в то время как инвесторы ждали результатов внутрипартийных выборов, которые определили следующего премьер-министра Японии.

Индекс Nikkei упал на 2,12% до 29.544,29 пункта. Более широкий индекс Topix снизился на 2,09% до 2.038,29 пункта.

С начала сентября Nikkei вырос на 7,46%.

Лидерами снижения в среду стали бумаги Japan Post Holdings Co, Advantest и Tokyo Electron, подешевевшие на 5,69​%, 5,64% и 5,27% соответственно.

Американский индекс S&P 500 упал на 2,04%, зафиксировав максимальное однодневное падение с мая на фоне инфляционных опасений и роста доходности облигаций. [.N]

Всего через несколько минут после закрытия Токийской биржи стал известен итог второго тура выборов главы правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) - в острой борьбе с Таро Коно, отвечающим за вакцинацию от COVID-19 в национальных масштабах, победил бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида.

Таким образом 64-летний политик, отличающийся мягким подходом и стремлением к консенсусу, в ближайшее время сменит Ёсихидэ Сугу на посту премьер-министра.

(Дзюнко Фудзита и Хидэюки Сано. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)

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