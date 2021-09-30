Промпроизводство в Японии в авг сократилось второй месяц кряду

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ТОКИО (Рейтер) - Объем промышленного производства в Японии снизился по итогам второго месяца подряд в августе на фоне сбоев в цепочках поставок в автомобильной отрасли из-за пандемии коронавируса, показали официальные данные в четверг.

Промпроизводство в Японии в августе упало на 3,2% в месячном выражении после сокращения на 1,5% месяцем ранее. Опрошенные Рейтер аналитики ожидали более умеренного снижения - на 0,5%.

Крупнейшие японские автопроизводители, включая Toyota Motor Corp, Nissan Motor Co и Honda Motor Co, были вынуждены снизить выпуск машин из-за нехватки деталей. Проблемы могут сохраниться и в октябре, предупредила ранее отраслевая организация.

"Сокращение производства автомобилей затронуло многие другие смежные сектора, которые вынуждены снижать поставки, когда заводы стоят, - сказал Такеси Минами, главный экономист исследовательского института Норинчукин. - Пауза в восстановлении после пандемии в Японии длится дольше, чем в других странах".

Производители, опрошенные министерством экономики, торговли и промышленности, ожидают, что объем производства вырастет на 0,2% в сентябре и подскочит на 6,8% в октябре, но отмечают значительные понижательные риски для этого прогноза.

(Кантаро Комия и Ёсифуми Такемото. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

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