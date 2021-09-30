Японский индекс Nikkei показал лучший месяц из последних 10

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ТОКИО (Рейтер) - Японский фондовый индекс Nikkei продемонстрировал в сентябре лучший месяц с ноября 2020 года, несмотря на то, что в пятницу акции в Токио снизились четвертую сессию подряд из-за опасений относительно экономического роста Китая в связи с перебоями энергоснабжения.

Индекс Nikkei закрылся снижением на 0,31% до 29.452,66 пункта, однако месячный рост составил 4,85%. Более широкий индекс Topix сбавил 0,4% до 2.030,16 пункта, но завершил сентябрь общим подъемом на 3,54%, что является лучшим месячным показателем с марта.

"Акции упали из-за опасений по поводу экономики Китая, но я считаю, что снижение было чересчур сильным", - сказал Соити Арисава из IwaiCosmo Securities.

Объем промышленного производства в Японии снизился по итогам второго месяца подряд в августе на фоне сбоев в цепочках поставок в автомобильной отрасли из-за пандемии коронавируса, показали официальные данные в четверг.

(Дзюнко Фудзита. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Анна Козлова)

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