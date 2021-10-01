Японские акции упали до месячного минимума на фоне опасений о поставках и стимулах в США

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(Рейтер) - Японские акции снизились в пятницу до месячных минимумов на фоне растущих опасений, что различные сбои в цепочках поставок по всему миру могут привести к тому, что инфляция будет оставаться на высоком уровне еще долгое время.

На настроение инвесторов также повлияло то, что лидеры демократов в Палате представителей США отложили запланированное голосование двухпартийного законопроекта об инфраструктуре стоимостью $1 триллион.

Индекс Nikkei потерял 2,31% до 28.771,07 пункта, а более широкий индекс Topix упал на 2,16% до 1.986,31 пункта. Оба индекса продемонстрировали сильнейшее падение за три месяца и достигли самых низких уровней с начала сентября.

"Беспокойство по поводу того, что законопроект об инфраструктуре США может не пройти в Конгрессе, похоже, стало главным фактором сегодняшнего дня. Но это не похоже на паническую распродажу", - сказал Такео Камаи из CLSA.

(Хидэюки Сано. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Марина Боброва)

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