АНАЛИЗ: Пятерка в фокусе: занятость в США и встреча ОПЕК+

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(Рейтер) - Главными событиями следующей недели для мировых рынков станут ключевая трудовая статистика США в пятницу и встреча ОПЕК+ в понедельник, на которой будут обсуждаться планы относительно повышения добычи на фоне недавнего роста цен на нефть.

Ниже приведены пять событий, которые будут властвовать на умами инвесторов и трейдеров на предстоящей неделе:

1/ ПРИЕМЛЕМЫЙ РЫНОК ТРУДА

В сентябре Федрезерв сообщил о вероятности скорого начала сокращения объема покупки активов, и по словам главы ФРС Джерома Пауэлла, для этого потребуется еще один "приемлемый" отчет о рынке труда.

Возможно, такой отчет ждет нас уже в следующую пятницу, причем данные о росте числа рабочих мест без учета сельскохозяйственного сектора за сентябрь будут последними перед ноябрьским заседанием Федрезерва.

Опрошенные Рейтер аналитики прогнозируют, что число рабочих мест в сентябре выросло на 500.000. Превышение этого показателя может спровоцировать опасения, что сворачивание стимулов будет проходить быстрее, чем ожидалось, и это может вызвать волатильность на рынке.

2/ СТАВКИ-АНТИПОДЫ

На следующей неделе состоятся заседания центробанков Австралии и Новой Зеландии. Эти страны соседствуют географически, но между их денежно-кредитными политиками лежит настоящая пропасть.

Резервный банк Новой Зеландии может повысить ставку на 25 базисных пунктов до 0,5% в среду. ЦБ готовился сделать это уже в августе, но ему помешали новые вспышки коронавируса.

Австралийский центробанк проведет встречу во вторник, и здесь ситуация диаметрально противоположная. Глава ЦБ Филип Лоу недавно сказал, что с трудом понимает, почему рынок ожидает повышения ставки в следующем году или в начале 2023-го.

3/ ЗИМА БЛИЗКО

Перебои с поставками электричества в Китае, очереди на заправках в Британии, растущие цены на энергоносители по всему миру...

Заголовки новостей напоминают об энергетическом кризисе 1970-х годов, особенно в Великобритании, где властям пришлось прибегнуть к помощи военных, чтобы справиться с дефицитом топлива. Из-за нехватки топлива полки супермаркетов опустели, а водители дрались за бензин на АЗС.

Между тем в Китае перебои в энергоснабжении ударили по промышленному производству, а европейцы готовятся к росту коммунальных тарифов грядущей зимой из-за скачка цен на газ.

Любые признаки меньшего давления на цепи поставок и рынок труда, а также сигналы снижения цен на энергоносители будут восприняты с облегчением. Особенно активно на это может отреагировать сильно просевший фунт стерлингов.

Доклад Международного валютного фонда об инфляции в среду может пролить свет на то, окажется ли ценовое давление временным фактором.

4/ ОТКРЫТЬ ВЕНТИЛИ

Когда министры ОПЕК+ соберутся в понедельник для пересмотра планов относительно добычи, им придется учитывать тот факт, что цены на нефть достигли трехлетних максимумов и превысили $80 за баррель. Кроме того, потребители требуют увеличения предложения.

До недавнего времени источники ожидали, что группа будет придерживаться прежнего плана, предусматривающего увеличение добычи на 400.000 баррелей в сутки в месяц.

Однако сейчас, когда нефть подорожала благодаря незапланированным приостановкам добычи в США и сильному восстановлению спроса после пандемии, это мнение может измениться. Источники в ОПЕК+ сообщают, что более сильное увеличение нефтедобычи рассматривается в качестве одного из сценариев.

5/ СЛОЖНЫЙ ФИНИШНЫЙ ОТРЕЗОК

Последние три месяца были весьма насыщенными: китайские рынки пережили одно из самых сильных падений в истории, цены на энергоносители подскочили, стоимость перевозок и сырья - также, и появились явные признаки того, что центробанки начинают сворачивать монетарную поддержку.

Все эти факторы привели к тому, что мировые акции завершили в минусе первый квартал с начала пандемии в прошлом году. Для облигаций особенно волатильным стал сентябрь, а доллар может завершить год рекордным ростом за шесть лет.

Аналитики прогнозируют, что впереди рынки ждет сложный путь, а рынки ожидают конца периода "Златовласки" - когда экономический рост и инфляция находятся в оптимальном - не слишком высоком и не слишком низком - состоянии. Инвесторам пора начинать опасаться медведей!

(Кевин Бакленд в Токио, Ахмад Гаддар, Дара Ранасингхе, Марк Джонс и Жюльен Понтус в Лондоне, Ира Иосебашвили в Нью-Йорке при участии Карин Строхекер. Перевел Владимир Садыков. Редактор Марина Боброва)

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