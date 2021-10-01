АНАЛИЗ: Пятерка в фокусе: занятость в США и встреча ОПЕК+
Новости
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
(Рейтер) - Главными событиями следующей недели для мировых рынков станут ключевая трудовая статистика США в пятницу и встреча ОПЕК+ в понедельник, на которой будут обсуждаться планы относительно повышения добычи на фоне недавнего роста цен на нефть.
Ниже приведены пять событий, которые будут властвовать на умами инвесторов и трейдеров на предстоящей неделе:
1/ ПРИЕМЛЕМЫЙ РЫНОК ТРУДА
В сентябре Федрезерв сообщил о вероятности скорого начала сокращения объема покупки активов, и по словам главы ФРС Джерома Пауэлла, для этого потребуется еще один "приемлемый" отчет о рынке труда.
Возможно, такой отчет ждет нас уже в следующую пятницу, причем данные о росте числа рабочих мест без учета сельскохозяйственного сектора за сентябрь будут последними перед ноябрьским заседанием Федрезерва.
Опрошенные Рейтер аналитики прогнозируют, что число рабочих мест в сентябре выросло на 500.000. Превышение этого показателя может спровоцировать опасения, что сворачивание стимулов будет проходить быстрее, чем ожидалось, и это может вызвать волатильность на рынке.
2/ СТАВКИ-АНТИПОДЫ
На следующей неделе состоятся заседания центробанков Австралии и Новой Зеландии. Эти страны соседствуют географически, но между их денежно-кредитными политиками лежит настоящая пропасть.
Резервный банк Новой Зеландии может повысить ставку на 25 базисных пунктов до 0,5% в среду. ЦБ готовился сделать это уже в августе, но ему помешали новые вспышки коронавируса.
Австралийский центробанк проведет встречу во вторник, и здесь ситуация диаметрально противоположная. Глава ЦБ Филип Лоу недавно сказал, что с трудом понимает, почему рынок ожидает повышения ставки в следующем году или в начале 2023-го.
3/ ЗИМА БЛИЗКО
Перебои с поставками электричества в Китае, очереди на заправках в Британии, растущие цены на энергоносители по всему миру...
Заголовки новостей напоминают об энергетическом кризисе 1970-х годов, особенно в Великобритании, где властям пришлось прибегнуть к помощи военных, чтобы справиться с дефицитом топлива. Из-за нехватки топлива полки супермаркетов опустели, а водители дрались за бензин на АЗС.
Между тем в Китае перебои в энергоснабжении ударили по промышленному производству, а европейцы готовятся к росту коммунальных тарифов грядущей зимой из-за скачка цен на газ.
Любые признаки меньшего давления на цепи поставок и рынок труда, а также сигналы снижения цен на энергоносители будут восприняты с облегчением. Особенно активно на это может отреагировать сильно просевший фунт стерлингов.
Доклад Международного валютного фонда об инфляции в среду может пролить свет на то, окажется ли ценовое давление временным фактором.
4/ ОТКРЫТЬ ВЕНТИЛИ
Когда министры ОПЕК+ соберутся в понедельник для пересмотра планов относительно добычи, им придется учитывать тот факт, что цены на нефть достигли трехлетних максимумов и превысили $80 за баррель. Кроме того, потребители требуют увеличения предложения.
До недавнего времени источники ожидали, что группа будет придерживаться прежнего плана, предусматривающего увеличение добычи на 400.000 баррелей в сутки в месяц.
Однако сейчас, когда нефть подорожала благодаря незапланированным приостановкам добычи в США и сильному восстановлению спроса после пандемии, это мнение может измениться. Источники в ОПЕК+ сообщают, что более сильное увеличение нефтедобычи рассматривается в качестве одного из сценариев.
5/ СЛОЖНЫЙ ФИНИШНЫЙ ОТРЕЗОК
Последние три месяца были весьма насыщенными: китайские рынки пережили одно из самых сильных падений в истории, цены на энергоносители подскочили, стоимость перевозок и сырья - также, и появились явные признаки того, что центробанки начинают сворачивать монетарную поддержку.
Все эти факторы привели к тому, что мировые акции завершили в минусе первый квартал с начала пандемии в прошлом году. Для облигаций особенно волатильным стал сентябрь, а доллар может завершить год рекордным ростом за шесть лет.
Аналитики прогнозируют, что впереди рынки ждет сложный путь, а рынки ожидают конца периода "Златовласки" - когда экономический рост и инфляция находятся в оптимальном - не слишком высоком и не слишком низком - состоянии. Инвесторам пора начинать опасаться медведей!
(Кевин Бакленд в Токио, Ахмад Гаддар, Дара Ранасингхе, Марк Джонс и Жюльен Понтус в Лондоне, Ира Иосебашвили в Нью-Йорке при участии Карин Строхекер. Перевел Владимир Садыков. Редактор Марина Боброва)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html