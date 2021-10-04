Японские акции закрылись снижением на фоне беспокойства из-за Evergrande

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ТОКИО (Рейтер) - Японские акции в понедельник закрылись на отрицательной территории, поскольку беспокойство из-за долгового кризиса китайской Evergrande перевесило позитивные сигналы от сильного финиша на Уолл-стрит.

Индекс Nikkei снизился на 1,13% до 28.444,89 пункта. Более широкий индекс Topix потерял 0,62% до 1.973,92 пункта.

"Рынок начал падать, как только достиг самого высокого уровня за сессию. Это типичное движение при сильном давлении продаж", - сказал Томоитиро Кубота, старший рыночный аналитик Matsui Securities.

"Рынок сейчас переживает тройной удар, учитывая признаки замедления китайской экономики и проблемы с бюджетом США. Кроме того, мы не можем ожидать от нового кабинета министров Японии такой же монетарной политики, какая была при Абэномике".

Долговой кризис Evergrande продолжает вызывать тревоги об экономическом росте Китая, а судьба ключевых законопроектов о расходах администрации Байдена пока не ясна.

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида, утвержденный в должности в понедельник, собирается распустить парламент на следующей неделе и назначить выборы на 31 октября, сообщила телекомпания NHK.

Лидерами снижения стали бумаги Kawasaki Kisen Kaisha, Nippon Yusen и Mitsui OSK Lines, подешевевшие на 7-8%.

(Дзюнко Фудзита. Перевела Ольга Бескровнова. Редактор Марина Боброва)

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