Nikkei упал до минимума за месяц из-за опасений об инфляции

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ТОКИО (Рейтер) - Японские индексы опустились до месячного минимума во вторник вслед за снижением акций роста, вызванным опасениями по поводу инфляции и ожиданиями ужесточения денежно-кредитной политики по всему миру.

Индекс Nikkei завершил торги падением на 2,19% до 27.822,12 пункта. Более широкий индекс Topix снизился на 1,33% до 1.947,75 пункта. Оба индекса завершили в минусе седьмую сессию кряду, опустившись до минимальных уровней с конца августа.

Лидерами снижения стали бумаги Fast Retailing Co, Z Holdings Corp и Sumitomo Dainippon Pharma Co, подешевевшие на 6,92​%, 5,55% и 4,99% соответственно.

"Есть ощущение, что прогнозы инвесторов о временном характере инфляции и дальнейшем восстановлении корпоративных прибылей, возможно, не сбываются", - сказал Масаюки Досида из Rakuten Securities.

Значительное падение акций Fast Retailing было вызвано отчетом о сокращении сопоставимых продаж в магазинах сети Uniqlo на 19,1% в сентябре.

Цена бумаг SoftBank Group опустилась на 3,8% из-за опасений об удешевлении активов группы в техсекторе, и особенно - инвестиций в акции китайской Alibaba, которые обвалились более чем на 50% с пиковых значений, достигнутых в прошлом году.

Вместе с тем капитализация нефтяных компаний выросла вслед за ралли на сырьевом рынке. Котировки ведущей японской компании в области разведки месторождений Inpex подскочили на 5,6%, Idemitsu Kosan - на 3,7%.

(Хидэюки Сано. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

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