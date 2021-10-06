Nikkei на минимуме 6 недель после сообщения о низком рейтинге нового премьера

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ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei в среду закрылся на более чем шестинедельном минимуме из-за опасений по поводу повышения процентных ставок, замедления темпов роста в Китае и скромных рейтингов одобрения нового премьер-министра страны.

Nikkei снизился на 1,05% до 27.528,87 пункта - минимума с 23 августа. В ходе сессии он рос на 1,4%, но позднее растерял преимущество и закрылся на отрицательной территории восьмую сессию подряд.

Более широкий индекс Topix снизился на 0,3% до 1.941,91 пункта.

"Японские акции восстановились ранее в ходе сессии, но рост оказался не таким сильным, как ожидали инвесторы, что заставило их начать продавать акции", - сказал Сейити Судзуки из Tokai Tokyo Research Institute.

Тяжеловесы рынка возглавили спад: акции оператора магазинов одежды Uniqlo компании Fast Retailing подешевели на 3,1%, бумаги производителя оборудования для производства микрочипов Tokyo Electron - на 2,08%, а акции инвестора в технологии SoftBank Group - на 2,07%.

Опрос, проведенный местной газетой показал, что премьер-министр Фумио Кисида с трудом находит поддержку среди избирателей всего через два дня после начала работы нового правительства. Согласно опросу, его рейтинг одобрения составляет 45% - намного ниже, чем у администрации его предшественника Ёсихидэ Суги, когда она пришла к власти в прошлом году.

(Фудзита Дзюнко. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Марина Боброва)

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