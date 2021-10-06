Власти Японии планируют выручить $8,5 млрд от продажи акций Japan Post
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ТОКИО (Рейтер) - Власти Японии планируют продать примерно 27% национального почтового оператора Japan Post Holdings в текущем месяце и направить вырученные средства на восстановление регионов, пострадавших от землетрясения и цунами в 2011 году, говорится в сообщении министерства финансов в среду.
Сумма сделки оценивается в 952 миллиарда иен ($8,52 миллиарда) исходя из котировок на закрытие торгов в среду. Окончательная цена будет определена в период с 25 по 27 октября.
После продажи акций доля государства в Japan Post сократится до трети, что является минимальным уровнем в соответствии с законодательством.
Ранее власти Японии продали бумаги Japan Post и дочерних компаний оператора в несколько этапов на общую сумму $27,31 миллиарда.
Листинг Japan Post состоялся в 2015 году одновременно с размещением акций двух других госкомпаний, Japan Post Insurance и Japan Post Bank. Это стало крупнейшей приватизацией в стране за три десятилетия.
($1 = 111,7000 иены)
(Такайя Ямагути, Тецуси Кадзимото. Перевел Владимир Садыков. Редактор Марина Боброва)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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