Японские акции закрылись ростом после 8 дней снижения подряд

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(В 4 абз предложение "С начала октября Nikkei уже вырос на 6,53%" удалено в связи с ошибкой в данных)

ТОКИО (Рейтер) - Японский фондовый индекс Nikkei закрылся ростом в четверг после падения восемь сессий подряд, так как инвесторы покупали дешевые акции на фоне признаков прогресса в политических переговорах США о повышении лимита госдолга. Более широкий индекс Topix не смог сохранить рост.

Инвесторы выкупили акции, которые подешевели в последнее время из-за опасений, что рост инфляции во всем мире вынудит центральные банки досрочно начать сворачиванию стимулирующих мер.

Индекс Nikkei вырос на 0,54% до 27.678,21 пункта.

При этом более широкий индекс Topix снизился на 0,12% до 1.939,62 пункта.

Подъем возглавили акции Kawasaki Kisen Kaisha, Nippon Yusen KK и Astellas Pharma Inc, подорожавшие на 6,92%, 5,16% и 4,41% соответственно.

Американские фондовые индексы выросли в среду благодаря надеждам инвесторов на то, что республиканцы и демократы в Конгрессе США достигнут временного соглашения, которое позволит стране избежать дефолта по госдолгу.

Глава республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл сказал, что его партия поддержит приостановку действия лимита на госзаимствования на два месяца.

(Хидеюки Сано. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)

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