Японский Nikkei продолжил ралли вслед за Уолл-стрит, Toyota подтолкнула вверх Topix

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ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei вырос вторую сессию кряду вслед за Уолл-стрит, поскольку инвесторы искали выгодные сделки после резкого падения акций ранее в октябре. Индекс Topix закрылся в плюсе впервые за 10 сессий благодаря росту бумаг Toyota Motor.

Nikkei вырос на 1,34% до 28.048,94 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 1,15% до 1.961,85 пункта.

За неделю Nikkei снизился на 2,51% на фоне опасений по поводу замедления темпов роста экономики Китая и беспокойства об инфляции в США. С начала месяца индекс потерял 4,77%.

"Домашние акции выросли из-за роста зарубежных рынков, но сегодняшний рост был лишь отскоком после резких потерь", - сказал Сигетоси Камада из Tachibana Securities.

Бумаги автопроизводителей выросли на фоне ослабления иены по отношению к доллару: акции Toyota Motor - на 2,89%, а Honda Motor - на 1,14%.

(Дзюнко Фудзита. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Марина Боброва)

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